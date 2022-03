1,5 miljoen euro voor Lotto-winnaar in Waregem

In Waregem heeft een man 1,5 miljoen euro gewonnen met de Lotto. "Een stevig feestje en een nieuwe wagen!": dat zijn de eerste plannen van de kersverse miljonair die anoniem wenst te blijven.

Volgens de organisatie van de Lotto gaat het om een gepensioneerde man die het grote lot won. Zijn zes winnende Quick Pick-nummers zorgden bij de Lotto-trekking van 12 februari 2022 voor een winst van € 1.500.000.

“Ooit won ik al eens BEF 10.000 (zo’n € 250), maar ik bleef altijd trouw meespelen in een krantenwinkel bij mij in de buurt”, vertelt de man. “Dat blijkt nu te lonen”.

Valentijnscadeau

De winnaar, die een gezin heeft, wil iedereen thuis laten meegenieten. “Ik ga uiteraard een deeltje sparen voor mezelf en voor de familie, maar ik plan ook de aankoop van een nieuwe wagen”, aldus de 65+’er.

“Het eerste wat ik ga doen? Een stevig feestje organiseren! Bovendien was deze Lotto-Jackpot ook een prachtig vroegtijdig Valentijns cadeau waarmee ik mijn vrouw serieus kunnen verrassen heb. Zij mocht zich op de “Dag van de Liefde” dit jaar zeker verwachten aan een heel mooi extraatje.”

Overhandiging van de cheque

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, wordt symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Nico Geiregat uitbater van Dagbladhandel Joclarama in de Holstraat in Waregem.

Dit jaar al 8 Lotto-miljonairs

Lotto bestaat meer dan 40 jaar en in 2021 zijn er over het hele land 47 winnaars die de Lotto-Jackpot gewonnen hebben, waarvan 35 Lotto-miljonair werden. In 2022 zijn er tot nu toe al 12 Jackpotwinnaars (6 juiste nummers) waarvan 8 miljonairs.

Op winnen staat geen leeftijd. Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar.

Door de Nationale Loterij wordt jaarlijks € 335 miljoen geherinvesteerd in de meest diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten.