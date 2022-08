15 miljoen euro voor wegwerken gevaarlijke punten op schoolroutes

Onder meer Wevelgem kreeg 200.000 euro aan subsidies, daar worden de soms smalle en slechte fietspaden in de Biestraat en Overheulestraat een pak veiliger.

Elke schooldag raken zo’n 13 kinderen en jongeren in een verkeersongeval betrokken, blijkt uit cijfers van het VIAS Instituut. Stijn Tant, schepen van openbare werken Wevelgem: "Dat zijn zeer belangrijke assen, met veel schoolgaande jeugd, zowel naar Roeselare als naar Kortrijk. Voor de Overheulestraat zou men in oktober of november kunnen starten met de werken. Voor wat betreft de Bieststraat is de gunning ook bijna rond en kunnen we binnenkort met de aannemer de juiste timing bespreken."