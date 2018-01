15 miljoen voor West-Vlaamse vestiging Flanders Make

Bovendien krijgen ze er een vestiging bij in West-Vlaanderen, die voornamelijk zal focussen op productie-innovatie. Flanders Make brengt kmo’s en grote bedrijven uit de Vlaamse maakindustrie samen voor industrie-gedreven technologisch onderzoek en innovatie. De focus ligt op open innovatie via onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren.

Nieuwe vestiging

Om het productieonderzoek een extra boost te geven, krijgt Flanders Make dit jaar eenmalig 15 miljoen euro extra voor de bouw van een vestiging in West-Vlaanderen, specifiek gericht op productie-innovatie. Flanders Make had al vestigingen in Leuven en Lommel en bij de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel. Daar komt nu dus een derde vestiging bij in West-Vlaanderen. De sites zullen een duidelijke thematische invulling krijgen, namelijk productonderzoek voor de machinebouw, productonderzoek voor de automobielsector en tot slot productieonderzoek met focus op flexibele assemblage waarin massaproductie en maatwerk samengaan.