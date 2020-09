15 positieve coronatesten in rusthuis Menen

In woonzorgcentrum Andante in Menen hebben 10 bewoners en 5 personeelsleden positief getest op het coronavirus.

“Op 18 september testten in ons woonzorgcentrum Andante in Menen 1 bewoner en 1 personeelslid positief op het coronavirus. We namen meteen de nodige maatregelen om een verdere uitbraak te voorkomen. Het was ook het signaal om extra tests uit te voeren”, zegt Patrick Plancke hoofd van het IVA Zorg Menen.

15 positieve testen

Alle bewoners en personeelsleden van de getroffen afdeling werden getest. Ook de onderhoudsteams en personeelsleden van de nachtdienst ondergingen een test: in totaal testten 10 bewoners en 5 personeelsleden covid-19-positief. “Alle positief geteste bewoners hebben ondertussen hun intrek genomen in een cohortzone, gescheiden van de rest van de afdeling. In samenspraak met onze coördinerend arts, hebben we beslist om voor een tweede keer een algemene uitgebreide testing te doen. We willen opnieuw een duidelijk beeld van de situatie binnen ons woonzorgcentrum. Het testen van iedereen, bewoners én personeel, gebeurt op dinsdag 29 september. Eventuele bijkomende positieve bewoners verhuizen we ook naar de cohortzone.

Geen bezoek

Om alles correct te laten verlopen, zal er vanaf morgen 4 dagen geen bezoek meer mogelijk zijn. "Er zijn wel beperkte uitzonderingen hierop zoals bij palliatieve situaties. Vanaf het weekend zou bezoek dan opnieuw kunnen doorgaan zoals dat nu het geval is”, besluit Patrick Plancke.

Al zwaar getroffen