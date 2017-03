15 uitkijktorens krijgen centen

Er wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd in Horizon 2025. Vanmorgen kregen de indieners te horen of hun project geselecteerd is. Toeristisch West-Vlaanderen heeft er dus 15 attracties met vergezicht bij.

Dit zijn de 15 uitkijkposten die centen krijgen: Het uitkijkpunt Halve Maan in Oostende, de Warandetoren tussen Westende en Middelkerke, de uitkijktoren Uitkerkse Polder, de uitkijktoren Hoge Blekker in Koksijde, de Pompentoren in Eernegem, de uitkijktoren Doomkerke in Ruiselede, de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, het observatieplatform Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem bij Anzegem, de watertoren Transfo in Zwevegem, de uitkijktoren Bergmolenbos in Roeselare, de beschermde toren van de Sint-Niklaaskerk in Veurne, de uitkijktoren Knokkebrug in Houthulst, de Mouterijtoren in Reningelst, de toren van de beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke, en de Belvedèretoren op de Kemmelberg.