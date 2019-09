15 vluchtelingen in tankwagen met suiker in Ieper

in Ieper zijn vijftien mensen uit een tankwagen gehaald bij transportbedrijf Sitra. Onder hen één kind van een jaar of tien.

De vijftien hadden zich verstopt in een lading suiker, in een tankwagen. Het gaat om jongemannen, die allemaal beweren dat ze meerderjarig zijn. Eén van hen is een kind van tussen de tien en twaalf jaar. Het gaat vermoedelijk om Afghanen of Irakezen.

De brandweer werd ook nog opgeroepen voor een geknelde, maar uiteindelijk bleek er niemand anders meer in de tankwagen te zitten.

De vijftien zijn meegenomen naar het politiekantoor, dat is vlakbij het bedrijf, aan het Ieper Business Park.