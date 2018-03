150 bezwaarschriften tegen nieuwe parking in Brugge

De stad wil op een groen terrein zo’n 330 parkeerplaatsen voorzien, maar dat stuit op protest van omwonenden. Die vrezen voor de verkeersveiligheid.

Het protest tegen de nieuwe randparking sleept al een tijdje aan. De stad wil met het project de parkeerdruk in het centrum verlichten, maar de actiegroep ‘Geen parking aan de Baron Ruzettelaan’ is tegen de plannen. Ze vinden een ondergrondse parking onder het Kanaaleiland een beter idee. Het openbaar onderzoek is nu afgerond en de stad zal advies inwinnen bij de provincie.

Thomas Ducheyne (Actiegroep Geen Parking aan de Baron Ruzettelaan): "De grootste bezwaren gaan over de verkeersveiligheid. Er komen een aantal aanpassingen aan de Baron Ruzettelaan waardoor het verkeer bemoeilijkt wordt. Dat zal vooral impact hebben op het fietsverkeer. Dit is een van de zwarte punten die het Vlaams Gewest heeft aangestipt. We vinden ook dat dit terrein een betere toekomst kan krijgen."