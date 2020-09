150 figuranten imiteren Ensor op strand Oostende

In de kuststad Oostende brengen zo'n 150 figuranten de ets 'Baden van Oostende' van James Ensor tot leven op het strand voor een grote kunstfoto. Kunstfotograaf Athos Burez neemt de taak op zich. Het project kadert in de recente opening van het Ensorhuis in Oostende.

De 'Baden van Oostende' is een meesterwerk boordevol absurditeit en maatschappijkritiek. Het originele kunstwerk van James Ensor is nog tot 11 oktober te bezichtigen in het Ensorhuis in Oostende. De kunstfoto van Athos Burez zal vanaf midden oktober naast de originele ets tentoongesteld worden.