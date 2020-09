1.500 mensen op gratis fruitpluk in Brugse boomgaard

In de boomgaarden van het Chartreuzinnenbos in Brugge plukten zondag in totaal 1.500 mensen voor 7.500 kilogram aan fruit.

De gratis publieke fruitpluk is ondertussen een traditie geworden. Ook dit jaar kwamen opnieuw veel gezinnen een zakje met fruit vullen in de boomgaard met tot wel 170 vruchtbomen.

Verder uitbreiden

Schepen van Openbaar domein Mercedes Van Volcem was tevreden met de opkomst: "Ook dit jaar was de fruitpluk weer een echt succes. Het is dan ook een heel leuke activiteit om te doen", klinkt het. "De komende jaren gaan we de publieke fruitpluk nog uitbreiden, bijvoorbeeld ook in de andere Brugse boomgaarden."

Sociale projecten

Hoewel er door de drie opeenvolgende droge zomers wel minder fruit was dan andere jaren, ging elke plukker uiteindelijk naar huis met zo'n 5 kilogram aan fruit. "Het overige fruit zal naar sociale projecten gaan", merkt schepen Van Volcem nog op.