15.000 euro voor gouden tip naar extra kinderarts

Bij de dienst pediatrie in AZ West in Veurne werken slechts twee van de vier kinderartsen, maar zij dreigen ermee om te stoppen als er tegen oktober geen oplossing komt. De directie keert daarom 15.000 euro uit voor degene die met de gouden tip komt.

In AZ West in Veurne op de dienst pediatrie zijn momenteel nog maar twee van de vier kinderartsen aan het werk. Eerder moest één arts door gezondheidsproblemen stoppen, een andere wou zich herprofileren, waardoor de werkdruk voor de twee overgebleven kinderartsen stijgt. Op 1 oktober willen ze graag één, maar liefst twee nieuwe collega’s erbij of ze zullen ook stoppen.

15.000 euro

Het ziekenhuis zet alle middelen in om die nieuwe kinderarts te vinden. AZ West zoekt niet enkel een werknemer in België en Nederland, maar ook over heel Europa. Omdat de zoektocht na een paar jaar nog niets heeft opgeleverd, keert de directie een premie uit van 15.000 euro voor degene die een oplossing heeft. Dat aabod was momenteel enkel geldig voor de werknemers, maar het ziekenhuis richt de vraag nu aan iedereen.

Extraatje voor kandidaat-pediater

Concreet is het ziekenhuis opzoek naar een pediater die twee jaar in dienst blijft. Niet enkel de persoon die de tip geeft krijgt een beloning, ook de kandidaat-pediater krijgt een extraatje. “Hoeveel die precies bedraagt, maken we niet bekend. We komen tussen in de huur van een woonst en geven een verwelkomingsbedrag op voorwaarde dat hij of zij minstens twee jaar in dienst blijft. Tot slot leggen we een extra premie aan de kant voor alle artsen van de dienst pediatrie”, aldus algemeen directeur Lieven Vermeulen.

Heb jij de gouden tip of wil je zelf als pediater aan de slag in AZ West in Veurne? Mail dan naar info@azwest.be of bel naar 058/33.31.11.