Een jongen van 16 is deze ochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding in de Vaartstraat in Gistel.

Een 21-jarige vrachtwagenbestuurder uit Roeselare wilde ter hoogte van het kruispunt met de Keiweg afslaan en had niet gezien dat een fietser net op dat moment halt had gehouden vooraan aan de rechterzijde van zijn voertuig. De fietser kwam onder de voorwielen van de vrachtwagen terecht en werd enkele meters meegesleurd terwijl de vrachtwagenbestuurder zijn bocht nam. De jongen werd in kritieke toestand naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende gebracht. Hij vecht voor zijn leven.