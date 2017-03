16-jarige meisje lastiggevallen in Blankenberge

Het parket van Brugge heeft een onderzoek geopend naar verdachte handelingen in Blankenberge. Een 16-jarig meisje fietste langs de Zeebruggelaan toen ze tegen haar wil werd benaderd door een man.

Het slachtoffer werd uiteindelijk door een getuige (die de feiten vanuit zijn wagen zou gezien hebben) richting haar woning in Blankenberge begeleid. Van de verdachte is voorlopig geen spoor. Ook de bewuste getuige is nog niet geïdentificeerd.