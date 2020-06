16 sterfgevallen, 142 nieuwe bevestigde besmettingen

Van de 142 nieuwe bevestigde gevallen waren er 78 in Vlaanderen, 34 in Wallonië, en 30 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen bedraagt nu 59.711.

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 482 patiënten. Van hen liggen er 99 op intensieve zorgen, wat een daling van 3 patiënten in de afgelopen 24 uur is.

Sinds 15 maart zijn 16.453 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, een stijging van 61 in de voorbije 24 uur.

De voorbije 24 uur zijn er ook 16 nieuwe sterfgevallen te betreuren. Van hen overleden er 8 in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. In totaal telt ons land 9.636 doden.