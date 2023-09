16 verwaarloosde chihuahua's in beslag genomen

De dienst dierenwelzijn van de lokale politiezone Middelkerke heeft vorige week zestien chihuahua's in beslag genomen bij een particulier. En dat na een melding van bezorgde mensen.

De hondjes leefden in uitzonderlijk slechte en vuile omstandigheden. Hun huisvesting voldeed duidelijk niet aan de minimale vereisten zoals omschreven in de dierenwelzijnswet. Daarom kwam de politie tussen. Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde vangt de chihuahua's nu op