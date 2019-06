16 West-Vlamingen leggen eed af in Kamer

In Brussel hebben 16 West-Vlamingen vanmiddag de eed afgelegd in de Kamer.

De 16 West-Vlamingen komen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de jongste verkiezingen van 26 mei. Voor meer dan de helft is een zitje in de Kamer nieuw. De Vlaams Belangfractie is fors aangedikt en de vier kamerleden voor West-Vlaanderen zijn allemaal nieuwkomers. Ook N-Va haalde vier zetels met Koksijdenaar Sander Loones, Yngveld Ingels uit Menen en Oostendenaar Bjorn Anseeuw die uit het Vlaams Parlement komt. Jean-Marie Dedecker zetelt na 5 jaar opnieuw in de kamer, maar nu als onafhankelijke.

Bij CD&V zijn het de vertrouwde gezichten Hendrik Bogaert uit Jabbeke, Nathalie Muylle uit Roeselare en Bruggeling Franky Demon. Roel Deseyn uit Kortrijk viel uit de boot.

Dit zijn de zestien Kamerleden die de provincie West-Vlaanderen voortaan vertegenwoordigen: