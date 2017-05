160 jobs verdwijnen bij Bombardier

Bij tram- en treinbouwer Bombardier in Brugge verdwijnen 160 jobs, het zou gaan om 90 arbeiders en 70 bedienden. Deze middag is er hierover op Focus en WTV een extra nieuws om 12.30 uur.

Bij Bombardier vond een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daarop moet onder andere meer duidelijkheid komen over de toekomst van de Brugse vestiging van de Canadese multinational, nu het aangestuurd wordt door de Franse vestiging in Crespin. Na het overleg werd het personeel ingelicht door de vakbonden.

Twee bestellingen zijn essentieel voor de vestiging. Zo zou het order van De Lijn voor de bouw van 167 trams naar Brugge moeten gaan. Die bestelling was eerder toegewezen aan het Spaanse CAF, maar werd herroepen door de Raad van State. Anderzijds is er het lopende order van de NMBS voor de dubbeldektreinen. Brugge zou instaan voor de volledige assemblage, maar daarrond hangt wat mist want de directie suggereerde dat een deel van die treinen elders geproduceerd zou kunnen worden. Bombardier bevestigde later dat dat niet het geval zou zijn, al blijft er tot op heden onduidelijkheid bestaan daarover.

Bombardier wil de Brugse vestiging omvormen tot een fabriek gespecialiseerd in eindassemblage, testen en indienststellen van voertuigen: "We zullen de komende weken in overleg gaan met onze sociale partners om de procedure correct te laten verlopen en de impact van deze transformatie te minimaliseren voor zowel onze medewerkers als onze klanten", aldus de tram- en treinbouwer.

Het bedrijf start het consultatieproces en zal pas in een latere fase meer details kunnen geven, klinkt het nog. De plannen zijn volgens het bedrijf "essentieel" om de toekomst van de site te verzekeren en de nodige concurrentiekracht te herwinnen.

