160 ton munitie gevonden in 2021

In 2021 werd ongeveer 160 ton munitie binnengebracht op de DOVO-site in Langemark-Poelkapelle. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

Een dikke eeuw na de Eerste Wereldoorlog vinden mensen nog altijd restanten van de munitie die ze toen gebruikten. Vorig jaar is zo'n 160 ton munitie binnengebracht bij DOVO. Toch lag de voorbije jaren de instroom van munitie iets hoger. “In 2018 werd 177 ton binnengebracht, in 2019 was dat 174 ton. In 2020 was er een instroom van 168 ton”, verduidelijkt Kurt Himpe op basis van de cijfergegevens van Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Vernietigde munitie

De evolutie van de vernietigde munitie volgt deze trend. In 2018 werd 95 ton munitie vernietigd met de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie die in 2017 in gebruik genomen werd. In 2019 werd net geen 90 ton vernietigd, in 2020 bijna 87 ton en vorig jaar zo’n 66 ton. De afbraak van lege munitie is niet meegeteld in deze cijfers.

“De DOVO-site in Langemark-Poelkapelle stockeert slechts tijdelijk munitie om het zo snel mogelijk te vernietigen. Begin 2022 lag er nog zo’n vier ton springstof in munitie klaar om te vernietigen”, zegt Himpe.

Operationele rampoefening

Gouverneur Decaluwé meldt ook dat door de coronapandemie de voorbije periode geen provinciale multidisciplinaire rampoefening met DOVO werd georganiseerd. Eind vorig jaar was er wel een operationele oefening waarbij er een training is tussen de interne militaire brandweerdienst en de hulpverleningszone Midwest.