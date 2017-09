162% meer beschermde monumenten, in Heuvelland zelfs 2.366%

Dat blijkt uit het nieuwe themanummer van ‘West-Vlaanderen Werkt’, een uitgave van de Provincie West-Vlaanderen, waarin het economische verhaal van het onroerend erfgoed in West-Vlaanderen centraal staat.

Eind 2000 waren er in de provincie 1.031 beschermde gebouwen, 16 jaar later is dit aantal gestegen tot 2.708, een recordgroei. Onze provincie heeft hiermee de tweede grootste ‘schatkamer’ van geklasseerde monumenten.

Oost-Vlaanderen heeft alsnog het grootste patrimonium onroerend erfgoed met 2.846 geklasseerde monumenten. De stevige groei van het aantal monumenten in (West-)Vlaanderen sinds de eeuwwisseling, is volgens ‘West-Vlaanderen Werkt’ te verklaren door een samenspel van factoren: de opgedreven inventarisatie van het onroerend erfgoed, de inhaalbeweging voor sommige ontbrekende beschermingen en het beleid van enkele opeenvolgende ministers. Maar ook de toenemende bewustwording rond dit thema bij lokale besturen, verenigingen en particulieren, onder meer door de jaarlijkse Open Monumentendag, zorgt voor een groei van het aantal monumenten.

Brugge monumentenhoofdstad

Het historische Brugge is met voorsprong de grootste monumentenstad in de provincie West-Vlaanderen. Het aantal beschermde monumenten verdubbelde bijna: van 301 in 2000 naar 597 in 2017. Op de tweede plaats staat Kortrijk, dat in dezelfde tijdspanne het aantal beschermde panden bijna zag verviervoudigen van 69 in 2000 naar 249 in 2017.

De groei van het aantal monumenten in steden zoals Diksmuide (+ 441 %) en Heuvelland (+ 2.366 %) is vooral te wijten aan de toename van bescherming van monumenten uit de Eerste Wereldoorlog. De cijfers moet je evenwel relativeren. Heuvelland telt volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed nu 85 beschermde monumenten. Dat betekent dat de gemeente er in 2.000 vier had.