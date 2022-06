16,2 miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse kunstensector

De Vlaamse regering besliste vandaag over de structurele werkingssubsidies voor de volgende vijf jaar voor onze kunstenorganisaties. Daarvoor was aanvankelijk 154 miljoen euro begroot. Op basis van de aanvragen en beoordelingen bleek dit bedrag ontoereikend. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon engageerde zich om meer middelen vrij te maken. Vandaag is het resultaat dat er 20 miljoen euro bijkomende middelen werden gevonden verduidelijkt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

Impuls van 8,46 miljoen euro voor de artistieke werking van 20 West-Vlaamse kunstenorganisaties

Van de 26 West-Vlaamse kunstenorganisaties die een aanvraag indienden voor één beleidsperiode van vijf jaar worden er finaal 20 gehonoreerd. Daarin bevinden zich logischerwijze veel sterkhouders waaronder Muziekcentrum Dranouter uit Heuvelland, Designregio Kortrijk, Theater aan Zee uit Oostende, Cactus Muziekcentrum uit Brugge en De Zwerver uit Middelkerke. Daarnaast is ook vernieuwing in het West-Vlaamse kunstenveld met de Brugse vzw De Batterie die kinderen in contact brengt met kunst en het podiumkunstengezelschap Not Standing van Roeselaarse choreograaf Alexander Vantournhout. “De extra middelen die werden gevonden laten toe dat vier West-Vlaamse artistieke projecten die een positieve beoordeling kregen maar aanvankelijk buiten budget vielen toch betoelaagd kunnen worden. Concreet gaat het dan om het internationaal projectorkest Anima Eterna met uitvalsbasis in Brugge, het klassieke muziekfestival Festival van Vlaanderen, de Brugse vzw de Batterie en podiumkunstentheater Malpertuis uit Tielt.”

Dit zijn de 20:

4AD: 508.000 Anima Eterna: 614.000 Bryggen - Bruges Strings: 260.000 Cactus Muziekcentrum: 427.000 De Batterie: 204.000 De Zwerver: 402.000 Designregio Kortrijk: 97.000 Festival van Vlaanderen Brugge: 286.000 Het Depot: 370.000 Il Gardellino: 387.000 International Arts Festval Next: 288.000 Klein Verhaal: 597.000 Muziekcentrum Dranouter: 122.000 Not Standing: 385.000 Symfonieorkest Vlaanderen: 1.244.000 Theater Antigone: 968.000 Theater Malpertuis: 733.000 Unie der Zorgelozen: 507.000 Wilde Westen: 725.000 WIT.H: 276.000

Muziekorganisatie La Baracca, Ponyvalent uit Waregem en de Deerlijkse vzw Reveil grijpen naast een subsidie.

West-Vlaanderen krijgt ook twee kerninstellingen

Tijdens deze aanvraagronde konden kunstenorganisaties voor het eerst kandideren om Vlaamse kerninstelling te worden en structurele ondersteuning te verkrijgen voor twee opeenvolgende beleidsperiodes. Het perspectief van meer financiële zekerheid op langere termijn sprak in onze provincie zowel het Brugse Kunstencentrum KAAP als BUDA uit Kortrijk aan. Beide West-Vlaamse kandidaturen worden nu door de Vlaamse regering bevestigd. BUDA en KAAP krijgen jaarlijks respectievelijk 1,17 en 1,85 miljoen euro steun voor de eigen werking.

1. Kunstencentrum Buda: 1.170.000

2. Kaap: 1.855.000

Brugs Concertgebouw

Het Brugse Concertgebouw, tenslotte, blijft erkend als kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en kan als gevolg daarvan de komende vijf jaar rekenen op 4,75 miljoen euro steun vanwege Vlaanderen.

Een volledig Vlaams overzicht kan je hier terugvinden.