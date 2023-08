17-jarige Club-supporter 4 weken vast in jeugdinstelling

Een 17-jarige supporter van Club Brugge zit voor vier weken vast in een jeugdinstelling in Denemarken. Hij werd opgepakt na de Europese voetbalwedstrijd van Club Brugge tegen Aarhus.

Volgens z'n advocaat Franky Baert was hij betrokken bij voetbalrellen tussen supporters van het Deense Aarhus en Club Brugge. Er werd ook hooliganmateriaal gevonden, zoals bivakmutsen. De jeugdrechter in Denemarken heeft daarom beslist de 17-jarige jongen uit Jabbeke voor vier weken vast te houden. Een te zware straf vindt zijn advocaat, maar beroep bij het hooggerechtshof haalde niets uit. Intussen is de moeder van de minderjarige West-Vlaming naar Denemarken afgereisd.

Enkele andere Clubsupporters die ook betrokken waren bij de vechtpartij mochten beschikken.