17-jarige fietser terug thuis na aanrijding met vluchtmisdrijf

De jonge fietser van 17 die woensdagmiddag gewond raakte bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf is terug thuis. Hij mocht het ziekenhuis woensdagavond verlaten.

De aanrijding gebeurde iets voor 16 uur op het kruispunt van de Oude Bellestraat en de Hallebaststraat in Heuvelland. De jonge fietser liep zware hoofdletsels op en werd in kritieke toestand afgevoerd. Een indirecte getuige meldde aan de politie dat een voertuig met verbrijzelde voorruit in de Oude Bellestraat richting Wijtschate reed. Het parket zoekt getuigen van de feiten.

De deskundige die aangesteld werd, vraagt uit te kijken naar een personenwagen donkere kleur (blauw of zwart) berline met schade links frontaal en een ingedrukte voorruit, voertuigtype Peugeot 406.

