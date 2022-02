17 studio's voor mensen zonder onderdak in Kortrijk

In Kortrijk is een site van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen of kortweg CAW volledig gerenoveerd. Het gebouw telt nu 17 studio's voor mensen die even geen thuis of geen onderdak hebben en nood hebben aan begeleiding.

De renovatie kostte zo'n 2 miljoen euro. "Ik heb zelfs nog op straat geleefd vroeger", zegt Didier Praet. "Door het CAW en na veel ups en downs sta ik waar ik nu sta." Didier is naast bewoner van de gerenoveerde site van het CAW Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk ook conciërge. En daar is hij best trots op. Het gebouw telt 17 studio's en een tweekamerappartement. Helemaal afgescheiden zijn er de kantoorruimtes voor het CAW-team.

Vroeger waren er leefgroepen met gemeenschappelijke ruimtes, maar daar zijn ze helemaal van afgestapt. "De mensen hebben al problemen en als er dan nog eens discussie is over naar welk programma gekeken wordt, dan is dat niet bevorderlijk", vertelt Hanne Withoeck van CAW Zuid-West-Vlaanderen. Didier vindt deze manier van wonen inderdaad aangenamer: "Je hebt televisie, je hebt internet. Je hebt je eigen sanitair. Je kan zelf je potje koken en als je dat niet kan zullen ze dat jou wel leren. In het begin heb je dat zeker nodig, die geborgenheid."

100 bedden

Het CAW heeft drie grote sites en in totaal 100 bedden. De hulpverlening gaat verder dan een crisiswoning van het OCMW. "Wij pakken eigenlijk alle problematieken aan op zijn of haar tempo. Ik denk bijvoorbeeld aan verslaving, psychische problemen, administratieve problemen of familiale problemen. Wij proberen daar dan ook partners in te betrekken die nog meer gespecialiseerd zijn." Bedoeling is dat de bewoners na zes tot negen maanden opnieuw naar een eigen huis trekken.