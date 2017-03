Dat is 25% minder zwerfvuil dan vorig jaar. Maar we brengen dit goed nieuws met gemengde gevoelens, zegt IVVO. Want het aandeel pmd is gestegen met 6 %. Een sorteeranalyse moet dit verder nog uitwijzen.

Tijdens de Grote Zwerfvuilopruimdag kon IVVO dit jaar rekenen op 155 verenigingen ofwel 3.400 deelnemers. Zij ruimden zo’n 2.500 km wegbermen op.