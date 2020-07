17 West-Vlaamse gemeenten boven ‘alarmdrempel’

Het zevendaagse gemiddelde van de besmettingen met het coronavirus is opnieuw fors gestegen. Volgens de meest recente cijfers wordt de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden in zeventien West-Vlaamse gemeenten.

In de zeven dagen vanaf 11 tot en met 17 juli waren er gemiddeld 175,1 besmettingen per dag. Dat is 79 procent meer dan in de week voordien (97,7). De toename doet zich voor in alle provincies, behalve Waals-Brabant. Volgens Sciensano gebeuren de besmettingen vooral tijdens "bijeenkomsten zoals familiefeesten en vieringen" en worden de nieuwe gevallen vooral waargenomen in de actieve bevolking (20 tot 59 jaar).

De voorbije dagen lag het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - steeds rond de 1. Dat wil zeggen dat wie het coronavirus oploopt, gemiddeld één andere persoon met het virus besmet. In het rapport van vandaag/dinsdag meldt Sciensano al een reproductiegetal van ruim 1,3.

Zeventien West-Vlaamse gemeenten boven de alarmdrempel

Volgens de meest recente cijfers op 21 juli overschrijden zeventien West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel van 20 besmettingen of meer de voorbije zeven dagen, als we het reële aantal besmettingen extrapoleren naar 100.000 inwoners. In werkelijkheid gaat het dus niet om zoveel besmette gevallen, maar om een vermenigvuldiging om een vergelijking te kunnen maken die voor alle gemeenten dezelfde grootte heeft.

Dit zijn de cijfers op dinsdag 21 juli van de gemeenten waar de drempel wordt overschreden:

Ledegem: 19 coronabesmettingen - 196 besmettingen op 100.000

Torhout: 17 coronabesmettingen - 83 besmettingen op 100.000

Kortemark: 12 coronabesmettingen - 95 besmettingen op 100.000

Menen: 10 coronabesmettingen - 30 besmettingen op 100.000

Moorslede: 9 coronabesmettingen - 80 besmettingen op 100.000

Wevelgem: 7 coronabesmettingen - 22 besmettingen op 100.000

Ichtegem: 6 coronabesmettingen - 43 besmettingen op 100.000

Tielt: 6 coronabesmettingen - 29 besmettingen op 100.000

Oostkamp: 6 coronabesmettingen - 25 besmettingen op 100.000

Wervik: 5 coronabesmettingen - 27 besmettingen op 100.000

Zedelgem: 5 coronabesmettingen - 22 besmettingen op 100.000

Oostrozebeke: 3 coronabesmettingen - 38 besmettingen op 100.000

Zonnebeke: 3 coronabesmettingen - 24 besmettingen op 100.000

Hooglede: 3 coronabesmettingen - 30 besmettingen op 100.000

Gistel: 3 coronabesmettingen - 25 besmettingen op 100.000

Koekelare: 2 coronabesmettingen - 23 besmettingen op 100.000

Ardooie: 2 besmettingen - 22 besmettingen op 100.000

Gemiddelde aantal doden en ziekenhuisopnames neemt toe

Voor het eerst sinds lang meldt het gezondheidsinstituut ook meer overlijdens en ziekenhuisopnames. In de periode vanaf 11 tot en met 17 juli bezweken gemiddeld 2,9 mensen per dag aan COVID-19, tegenover gemiddeld 1,6 in de zeven dagen daarvoor (+82 procent). Het aantal ziekenhuisopnames nam vanaf 14 tot en met 20 juli dan weer toe tot dagelijks gemiddeld 13,9, terwijl het in de week voordien om 9,3 ging (+49 procent). In de ziekenhuizen liggen momenteel 138 coronapatiënten, van wie 23 op intensieve zorgen.

Wat de totale balans betreft, komt de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie nu op 64.094 te staan. Dat zijn er 201 meer dan Sciensano er gisteren/maandag meldde. Het totale dodental klimt tot 9.805, en het totaal aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart tot 17.996 mensen.