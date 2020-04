170 nieuwe sterfgevallen, recordaantal patiënten verlaten intensieve

4.050 mensen in het ziekenhuis

Er zijn de afgelopen 24 uur 174 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van het coronavirus. Daarmee liggen er nu in totaal 4.050 patiënten in het ziekenhuis, van wie 797 op intensieve zorgen. Nog in de afgelopen 24 uur werden 170 overlijdens gerapporteerd. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht woensdag bekendgemaakt op de dagelijkse persbriefing over het coronavirus.

Totaal aantal overlijdens op 7.501

Van het aantal nieuwe overlijdens vielen er 103 te betreuren in Vlaanderen, 55 in Wallonië en 12 in Brussel. Het totale aantal overlijdens sinds de uitbraak van de pandemie in ons land staat hiermee op 7.501.​

