Omwille van het risico op storm of wateroverlast is zaterdagochtend het noodnummer 1722 geactiveerd. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken.

Het nummer 1722 is geen noodnummer. Het wordt geactiveerd om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Mensen moeten zich wenden tot het nummer 1722 wanneer er geen levensgevaar is, maar wel de hulp van de brandweer nodig is, bijvoorbeeld bij een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg.

Het KMI voorspelt voor zaterdag buien met rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur.