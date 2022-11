174 banen op de helling bij tapijtproducent Beaulieu: het bedrijf wil productie getuft tapijt stopzetten in België

Het gaat om een herstructurering in de vestiging Ideal aan de Boffonstraat in Wielsbeke. 133 mensen van IDEAL Floorcoverings en 41 bedienden hun job staat op het spel. Volgens Beaulieu is de maatregel nodig als gevolg van de stijgende energieprijzen, een verouderd machinepark en een dalende vraag naar getuft tapijt.

Bedrijfsafdeling Beaulieu Flooring Solutions Business Unit kondigde de intentie aan op een bijzondere ondernemingsraad. "Indien de intentie bevestigd wordt, zouden er in totaal 174 werknemers betrokken zijn."

Werknemers verrast

Reinhilde Rommens van ACV Metea over het collectief ontslag: “Voor de werknemers komt dit echt als een verrassing. Er waren eerder geen sprake van herstructureringen bij Ideal Floor Coverings. Er werd nog gedacht dat de markt naar getuft tapijt nog groot genoeg was.”

Toch waren er bij Beaulieu al 15 jaar herstructureringen, waardoor sommige werknemers die nu bij Ideal zitten eerder ergens anders aan de slag waren.

Vrijdag zit de vakbond samen met het bedrijf om te kijken hoeveel werknemers ergens anders in het bedrijf terecht kunnen, wie recht heeft op SWT (vroeger brugpensioen, red.) en wat er tegenover staat als iemand zelf beslist om op te stappen. Maandagvoormiddag is er een personeelsvergadering.