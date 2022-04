177 snelheidsovertreders rijden tegen de lamp regio Westkust

Bestuurders reden te hard in de Brugse Vaart in Nieuwpoort, de Pylyserlaan in Koksijde en de Koksijdeweg in De Panne. Koploper was de Koksijdeweg met 89 bestuuders die sneller reden dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Ook in de Brugse Vaart mag je 50 kilometer per uur rijden, al was dat niet naar de zin van 77 snelheidsovertreders.

Aangekondigde snelheidsacties

In fietsstraat de Pylyserlaan respecteerden elf chauffeurs de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur niet. In totaal gaat het dus over 177 hardrijders die zich aan een boete mogen verwachten. "Dat is een stijging van 82,5 procent in vergelijking met de snelheidsactie van vorige week."

Komende maand zal politie Westkust nog snelheidsacties voeren op 4, 10, 16, 25 en 31 mei.