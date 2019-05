17,9 miljoen dagtoeristen aan de kust in 2018

In 2018 bezochten 17,9 miljoen dagtoeristen de Belgische kust. Dat blijkt uit een nieuwe studie die Westtoer voorstelde in Blankenberge. Voor de nieuwe studie deed Westtoer in 2018 een uitgebreide bevraging bij dagtoeristen aan de Kust. Er is ook samengewerkt met Verkeerscentrum en NMBS.

Dagtoeristen aan de kust besteden gemiddeld 45 euro per persoon. Dat is goed voor ongeveer 800 miljoen euro per jaar. Er kwamen ook meer Franstalige dagtoeristen en families met kinderen naar de kust. En daar kijkt Westtoer positief naar. "De Kust is dé topbestemming in Vlaanderen", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. "Het blijft belangrijk om in te zetten op innovatie. De dagtoerist van vandaag is de verblijfstoerist van morgen."

De zomermaanden zijn logischerwijs de topmaanden voor het dagtoerisme, met op twee maanden tijd 35 pct van de dagtoeristen. De overige 65 pct komt dus buiten de zomermaanden. Walen en Brusselaars zijn goed voor 23 pct van de dagtoeristen en Fransen maken 13 pct uit. Die laatsten bezoeken vooral de Westkust.

Het kustpubliek is iets jonger dan in 2009. In 2018 was 29 pct van de dagtoeristen jonger dan 18 jaar, in 2009 was dat maar 23 pct. Verder blijven de klassieke kustactiviteiten het belangrijkst: flaneren op de dijk, bezoeken van een terras of tearoom, op restaurant gaan, activiteiten op het strand, shoppen en lange wandelingen. Daar wil Westtoer blijven op inzetten.