18 arrestaties in Duitsland na West-Vlaams onderzoek rond mensensmokkel

Bij een grootschalige actie tegen mensensmokkel met bootjes zijn in Duitsland 18 mensen opgepakt. Op basis van 40 andere gerechtelijke onderzoeken kon de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke politie de mensensmokkelorganisatie in kaart brengen.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. Vooral aan de Westkust liepen zo heel wat handlangers van mensensmokkelbendes tegen de lamp. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk.

Goed georganiseerd

Volgens het parket gaan de mensensmokkelaars goed georganiseerd te werk. De criminele organisatie brnegt volledige pakketten met boten, buitenboordmotoren, zwemvesten en brandstof naar een afgesproken plaats, terwijl andere leden van de organisatie migranten op deze plaats laten verzamelen. De organisatie houdt ook steeds goed in de gaten dat alle vluchtelingen betaald hebben vooraleer ze in een bootje richting Verenigd Koninkrijk stappen. Betalingen gebeuren vaak door het blokkeren van bepaalde gelden bij hawala-kantoren, een soort informeel banksysteem.

Arrestaties en inbeslagnames

In het voorjaar is al een vermeend kopstuk opgepakt in het Verenigd Koninkrijk, een twintiger uti Iran. In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter zijn gisteren dan in Duitsland op 36 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, daarbij zijn 18 verdachten opgepakt. Het is de bedoeling dat minstens 18 verdachten zich na hun overlevering in Brugge voor de strafrechter zullen moeten verantwoorden. De speurders vonden ook 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten. Aan die actie werken 550 Duitse politiemensen mee, en twaalf collega's van de Federale Gerechtelijke Politie in Brugge.

"Sluitstuk van jaren onderzoek"

"Dit dossier is het voorlopige sluitstuk van enkele jaren onderzoek", reageert procureur Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen. "We moeten als transitieland ons steentje bijdragen aan de strijd tegen mensensmokkel. Elk bootje dat wij in België kunnen onderscheppen, is één potentiële overtocht met dodelijk afloop minder en betekent dat we de druk op de Franse collega's kunnen helpen verminderen."

De politie-actie in en om het Duitse Osnabrück gisteren was een samenwerking tussen ons land, Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

West-Vlaanderen krijgt als kustprovincie het vaakst te maken met mensensmokkel. Daarin speelt de ligging bij de Noord-Franse kust en havens een rol, maar uiteraard zijn er ook in West-Vlaanderen meerdere havens en plezierhavens. Bovendien vormen de snelwegparkings langs de autosnelweg E40 richting Frankrijk al vele jaren het geliefkoosde werkterrein van mensensmokkelorganisaties.