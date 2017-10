18 jaar cel voor doodslag op baby

De correctionele rechtbank van Veurne heeft Alan C. (23) veroordeeld tot 18 jaar effectieve gevangenisstraf voor doodslag op zijn twaalf weken oude baby. De Veurnenaar sloeg hard op het hoofd van zijn zoontje Mathéo.

Op 26 augustus 2015 moest Alan C. voor het eerst alleen voor zijn zoontje zorgen. De feiten gebeurden wellicht rond 8.30 uur, maar de beklaagde sloeg niet onmiddellijk alarm. Bij het OCMW vertelde hij wel dat de baby een kinderarts nodig had. Daarna werd hij thuis door de politie verhoord als getuige in een ander dossier. De speurders merkten de verwondingen bij Mathéo op, waarop het kind met een meervoudige schedelbreuk naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het slachtoffer bezweek op 6 september 2015 aan zijn verwondingen. De verdediging pleitte dat Alan C. met zijn kind op de arm was flauwgevallen. Meester Mieke Byttebier vroeg daarom om een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen met de ongewilde dood tot gevolg. De advocaten van de beklaagde benadrukten ook dat hun cliënt sowieso niet de bedoeling had om Mathéo van het leven te beroven. De verdediging stelde een straf met voorwaarden voor.