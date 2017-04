18 jaar cel voor vrouw die partner neerstak

In september 2014 bracht ze tijdens een ruzie haar partner met achttien messteken om het leven in hun appartement in de Romestraat in Oostende. Ze beweerde dat hij hun zoontje dreigde mee te nemen naar Macedonië. Op het proces vorderde procureur Céline D'Havé 25 jaar gevangenisstraf voor moord. De verdediging pleitte dat van voorbedachten rade geen sprake was. De vrouw is voor tien jaar haar burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet de beklaagde bijna 50.000 euro schadevergoeding betalen.