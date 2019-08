18 jeugdverblijven krijgen subsidies van Vlaamse regering

Binnenkort investeert de Vlaamse regering 635.500 euro in 18 West-Vlaamse jeugdverblijven. Met die steun kunnen de uitbaters hun verblijf moderner, gezinsvriendelijker en brandveiliger maken.

Volgens Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) zijn er veel jeugdverblijven die aanpassingne nodig hebben om te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun gasten. "Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun.”

De Warande in Kortrijk krijgt bijvoorbeeld steun om een volledig nieuwe speeltuin aan te leggen, met daarbij nog een snoezelpaleis, waarin kinderen tot rust kunnen komen. The Outsider Coast in Nieuwpoort heeft dan weer een bestaand passagierschip aangekocht ter vervanging van het verouderde passagierschip, Karel Cogge I.

Bekijk hieronder de volledige lijst: