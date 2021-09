18 maanden cel gevorderd voor poging doodslag na val van baby

V.G. stak haar partner met een mes toen hun drie maanden oude baby tijdens een ruzie op de grond was gevallen. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden gevangenisstraf, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

Op 26 april kwam het tot een hoogoplopende discussie over het cannabisgebruik van haar partner. Tijdens een schermutseling liep hun baby een ernstige zwelling op toen hij met zijn hoofdje op de grond viel. V.G. haalde een groot keukenmes en probeerde K.C. in de buik te raken. Uiteindelijk was hij enkele weken werkonbekwaam door een gapende beenwonde.

De beklaagde vertelde aan de speurders dat ze met haar baby naar haar ouders wou vertrekken, maar werd tegengehouden door haar partner. Bovendien stelde ze dat hij spijtig genoeg niet zou overlijden. C. verklaarde dan weer dat hij G. wilde tegenhouden, omdat ze dreigde zichzelf en de baby van het leven te beroven. Volgens het OM kampte de beklaagde in het verleden door overmatig alcoholgebruik ook al met psychische problemen. Zo werd ze eens gedwongen opgenomen naar aanleiding van een brandstichting.

De verdediging benadrukte dat van een oogmerk tot doden geen sprake was. Die bewuste dag zouden ze besloten hebben om uit elkaar te gaan, maar wilde hij dat de baby bij hem bleef. "Het is echt in een opwelling geweest, omdat ik dacht dat het kind dood was", zei G. op haar proces. Ondertussen heeft het koppel zich verzoend en wordt vanuit de gevangenis ook relatietherapie gevolgd. Meester Fabienne De Smet vroeg om haar cliënte voorwaarden op te leggen, zodat ze aan haar alcoholprobleem kan werken. Net voor de feiten zou G. op korte tijd een fles wijn gedronken hebben.

De rechter doet uitspraak op 4 oktober.