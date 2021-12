1,8 miljoen om van West-Vlaanderen speerpunt educatieve technologie te maken

Hangar K in Kortrijk wordt hét Vlaamse innovatiecentrum voor die zogenoemde 'Edtech'. Er gaat ook geld naar de bestaande onderzoeksgroep van de KU Leuven campus Kortrijk.

In Hangar K zullen bedrijven uit heel Vlaanderen kunnen samenwerken om de digitalisering in het onderwijs te versterken. Meer dan 50 bedrijven zijn nu al bezig met het ontwikkelen van apps en leerplatforms. Bedoeling is om die kennis samen te brengen. De regio Kortrijk scoort al langer internationaal met educatieve technologie, zo telt Itec aan de Kulak 50 onderzoekers. Maar bij het grote publiek is dat nog weinig bekend. Nu wil de regio echt het uithangbord zijn.