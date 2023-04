18 seizoenen eerste klasse: zo mooi was het sprookje van Zulte Waregem

18 seizoenen lang heeft Zulte Waregem zonder onderbreking in eerste klasse gevoetbald. Essevee was een reuzendoder, een ploeg waar niemand graag tegen speelde. Zulte Waregem zal gemist worden.

Eénmaal vice-kampioen, twee bekerzeges, drie Europese campagnes. Na Club Brugge was geen enkele West-Vlaamse ploeg zo succesvol in het moderne voetbal. Dit is de eerste keer dat de fusieploeg degradeert. 18 jaar geleden begon een sprookje.

De beker en Europa veroverd

Het sprookje begon in april 2005. Zulte Waregem pakt de titel in tweede klasse, na een match tegen Antwerp. Een ploeg van semiprofs doet Waregem weer dromen van de gloriedagen van weleer. En die gloriedagen komen er al gauw, met Francky Dury als architect. Tim Matthys schenkt Essevee de beker tegen Moeskroen (2-1).

De Waregemse markt stroomt vol om de bekerzege tegen Moeskroen, 2-1, te vieren. Het zal in een wonderjaar van Essevee niet het laatste feestje zijn. Lokomotiv Moskou, Austria Wien, Sparta Praag. Heel Europa buigt het hoofd voor de Boeren. Pas in de zestiende finale gaat Essevee er uit tegen Newcastle.

Bijna kampioen

Essevee blijft ook in competitie een gevaarlijke ploeg. Het grootste exploot volgt in 2013. Op de slotspeeldag komt de titel net niet naar Waregem.

Thorgan Hazard en co geven Zulte Waregem opnieuw ongelofelijk mooie momenten.

Essevee geeft zijn architect Francky Dury een contract voor tien seizoenen. De club pakt drie keer play-off 1, speelt weer Europees en is een vaste waarde. Een tweede prijs in de prijzenkast volgt na strafschoppen in de bekerfinale tegen KVO, 2017.

Boeren zakken normaal niet. Hopelijk komen ze vooral snel terug

Met de resultaten loopt het vanaf dan moeilijker. Twee halve finales nog in de beker, tegen Club Brugge en KV Mechelen. Maar de glans verdwijnt in het nochtans schitterend vernieuwde Regenboogstadion. In 2021 vertrekt Francky Dury, in onderling overleg. Maar daar lag het probleem dus niet. Zes derbynederlagen op rij hakken er in. Simons, De fauw of Mbaye Leye, zelfs Frederik D'Hollander kan de fusieploeg niet redden. Boeren zakken normaal niet. We zien ze vooral hopelijk snel terugkeren.