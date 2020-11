18 transmigranten in nood op zee? Moeilijke reddingsoperatie aan de gang

De noodoproep kwam binnen in de zone Veurne, maar een exacte locatie van de transmigranten of hun bootje is er niet. De transmigranten, die mogelijk de oversteek wilden maken naar Groot-Britannië, zijn in de problemen geraakt. Er zijn momenteel drie schepen op zee op zoek, maar de zoekactie verloopt erg moeizaam.

Het is erg mistig en zonder exacte locatie is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Er wordt overwogen om ook de reddingshelikopter NH90 in te zetten, maar dat is gezien de mist niet evident.

(later meer)