De vluchtelingen slaan vanmorgen alarm nadat ze in de problemen kwamen. De noodoproep komt binnen in de hulpverleningszone Veurne, maar een exacte locatie van de transmigranten of hun bootje is er niet. De transmigranten, die mogelijk de oversteek wilden maken naar Groot-Britannië, zijn op volle zee in de problemen geraakt. Vier schepen van de kustreddingswacht en de scheepvaartpolitie zijn uitgevaren, maar de zoektocht is even voor de middag zonder resultaat afgeblazen.