180 nieuwe jobs bij Bombardier Brugge

NMBS plaatst bestelling voor 204 rijtuigen

Een bestelling door de NMBS zorgt voor meer werk en meer banen bij Bombardier in Brugge. “Ons orderboek is vol”, zegt Michel Huyghe van Bombardier. “Eind december ontvingen we een nieuwe bestelling voor 204 M7-rijtuigen voor NMBS, wat neerkomt op ongeveer 18 maanden werk voor onze fabriek in Brugge.”

Bombardier heeft daarnaast de lancering aangekondigd van een belangrijk investerings- en aanwervingsplan om de productiecapaciteit van zijn fabriek in Brugge te verhogen. Dit alles wordt gefinancierd door een investering van meer dan zes miljoen euro. Er gaan dan ook meer dan 180 extra werknemers aangeworven worden om de productietoename te ondersteunen.

“Dit plan is voor ons een noodzaak en ook geloof in de toekomst”, verklaart Laurent Bouyer, President van Bombardier Transportation, Frankrijk en Benelux. “Ondanks de context van de coronacrisis, is Bombardier vastbesloten om verder te gaan met een ambitieus plan voor de transformatie en duurzaamheid van de Brugge-site.”