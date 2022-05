185 000 bezoekers voor Oostende voor Anker

Vier dagen lang was Oostende het epicentrum van het maritiem erfgoed en stond de stad in het teken van de scheepvaart. Na de tweejarige coronapauze kwamen deze editie meer dan 185.000 bezoekers langs om de maritieme sfeer op te snuiven.

Na twee jaar afwezigheid kon Oostende voor Anker opnieuw voor een unieke sfeer zorgen in de Oostendse binnenstad. Op vier dagen tijd bezochten 185.000 mensen het festival, het grootste in zijn genre aan de Noordzee. Dat is minder dan de 200.000 bezoekers waar de organisatie op mikte.

Burgemeester Bart Tommelein is tevreden over de editie van 2022. “ We blikken terug op een zeer geslaagde vierdaagse van Oostende voor Anker met 185.000 bezoekers. Duizenden gezinnen zakten af naar de Vindictivelaan, de Visserskaai, het Sint-Petrus- en -Paulusplein, de verschillende dokken en jachthavens voor een mix van authenticiteit, muziek en schepen. Oostende voor Anker zorgde weer voor een ongeëvenaarde sfeer en het wordt nu al uitkijken naar een volgende editie.”

”