Er gingen in West-Vlaanderen vorig jaar 186 bouwbedrijven failliet. Dat is een pak meer dan in 2021 toen er 135 bedrijven over de kop gingen. Dieptepunt was 2014 met 200 faillissementen. Positief is dan weer dat er heel veel starters waren, bijna 1.900. Maar dat zorgt ook voor het hoge aantal faillissementen omdat jonge bedrijven vaak geen of onvoldoende financiële buffer hebben.