19 coronaboetes in Oostende voor samenscholing

In Oostende heeft de politie dit weekend twee keer moeten tussenkomen omdat er teveel mensen bijeen waren. Er zijn alles samen negentien boetes uitgedeeld.

Zaterdag was er een feestje op een appartement in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Mensen uit de buurt hadden geluidsoverlast gemeld. Op het feestje bleken dertien mensen samen te zitten. Ze kregen allemaal een boete van 250 euro.

Ook op sportpark De Schorre is zijn zes zo’n boetes uitgedeeld. Een groep jongeren stond er samen. De politie kon er nog zes tegenhouden, de rest kon ontkomen.