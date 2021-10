19-jarige Oostenaar steekt Bruggeling neer

Een 29-jarige Bruggeling is enkele dagen geleden zwaargewond geraakt toen hij een messteek in de hals kreeg van een 19-jarige Oostendenaar. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.

De feiten gebeurden in Brussel na een naschoolse uitstap naar enkele cocktailbars. Er ontstond een discussie en daarop stak de tiener de Bruggeling in de hals. Het slachtoffer is inmiddels geopereerd. De vermoedelijke dader is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het is al de derde keer dat een jongere iemand neersteekt in één week tijd. Vorige vrijdag stak een 19-jarige uit Oostkamp de 15-jarige Bruggeling Milan dood. En deze week werd een 17-jarige het slachtoffer van een fatale steekpartij door een jongen van 18.