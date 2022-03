19-jarige producer 'Judge Neal' tekent contract bij SoundCloud

De 19-jarige Neal Huybens uit Oostende is het helemaal aan het maken in de muziekwereld. Hij producet nummers onder zijn artiestennaam 'Judge Neal'. Zopas tekende hij een contract bij het streamingsplatform SoundCloud.

"Ik kon het eerst niet geloven"

Neal is amper één jaar fulltime bezig met muziek en ondertekende al een contract bij SoundCloud: een platform op het internet waar je muziek kan uploaden, opnemen, promoten en delen. Hij stuurde enkele demo’s naar en hen op en ze pikten hem eruit. “Ik kon het eerst niet geloven, geweldig hé”, zegt Neal.

De 19-jarige is al bezig met muziek maken van toen hij 13 was. “Ik produceer de nummers, de achtergronden, de instrumentaaltjes. Ik stuur dat op naar zangers en co-writers en die gaan daarna aan de slag. Dan sturen ze dat terug. Er is een heel team die dat uitbrengt”, vertelt hij.

Judge Neal bracht al enkele hits uit zoals ‘Voyage Voyage’, ‘Bailame’ en ‘Dat jij er bent’, maar dankzij zijn contract met SoundCloud is zijn carrière pas echt gelanceerd.