1,9 miljoen bezoekers in Kortrijk tijdens winterperiode

De afgelopen winterperiode (december-februari) lokte opnieuw heel wat bezoekers naar de binnenstad van Kortrijk. In totaal brachten 1.926.452 mensen een bezoek aan de stad, met een gemiddelde van 21.169 bezoekers per dag.

Arne Vandendriessche, schepen van Economie: "We zijn nu aan de cijfers van de winter en werken binnenkort de cijfers van de lente af. Dan zijn we volledig rond en hebben we exact 12 maand gemeten. Ons startjaar zeg maar. De coronacrisis zal natuurlijk de lentecijfers enorm beïnvloeden. De eerste cijfers waar we echt tendensen zullen zien, zullen dus deze van de zomer zijn."

Het hoeft niet te verwonderen dat de cijfers van De Warmste Week fenomenaal waren. Het StuBru-event bracht meer volk op de been dan tijdens het stadsfestival Sinksen. Er daagden meer dan een kwart miljoen bezoekers op het stadscentrum van Kortrijk tijdens die week.