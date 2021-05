2 jongeren gewond in Oostende na ongeval met vuurkorf

Vrijdagavond raakten 2 jongeren gewond door een ongeval met een vuurkorf tijdens een activiteit van Arktos. Dat is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap.

In de Vogelwijk in Oostende zijn twee jongeren vrijdagavond gewond geraakt tijdens een van de activiteiten van de organisatie Arktos. Ondertussen is een van de jongeren al terug thuis, de andere jongere wordt verder verzorgd in het ziekenhuis.

Een meerderjarige jongere zou toestemming gekregen hebben om de vuurkorf aan te steken. Daarna is er iets mis gegaan met alcoholgel.

Hoe het ongeval exact is kunnen gebeuren wordt nog verder onderzocht. Er waren twee professionele begeleiders aanwezig die de hulpdiensten meteen hebben gecontacteerd.