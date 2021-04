2 kandidaten voor reconversie Hospitaalsite Damme

Na de verhuis van de OCMW-diensten en -rusthuis naar de zorgsite aan de Brouwerijstraat in Sijsele, stonden het middeleeuwse Sint-Janshospitaal en bijhorende gebouwen in Damme-centrum leeg. Het OCMW- en stadsbestuur zijn sinds die tijd op zoek naar een nieuwe invulling voor de vrijgekomen ruimte. Het Sint-Janshospitaal is als monument beschermd.

Publiek-private samenwerking

De OCMW- en gemeenteraad stelden in 2015 een masterplan op voor de site van het OCMW. Een eerste ontwerp om de site een nieuwe toekomst te geven, strandde door versnippering in de uitvoering. Het lokaal bestuur stelde haar visie over de invulling van de site bij en trok een externe projectbegeleider aan. Dat leidde tot een voorstel van publiek-private samenwerking. De oproep leidde tot twee kandidaturen die nu tijdig, ontvankelijk en regelmatig zijn verklaard. Beide kandidaturen werden geselecteerd en worden uitgenodigd om in een volgende fase een offerte in te dienen. Het betreft SV Steenoven-Alheembouw en GTM Global Monument.

“Belangrijke stap”

“We zijn bijzonder verheugd dat we een belangrijke stap zetten in de uitvoering van de reconversie van de voormalige hospitaal- en zorgsite in het historische centrum van onze stad”, beklemtoont burgemeester Joachim Coens. “We gaan voor een geïntegreerd plan in een goede verstandhouding met een private partner. De vernieuwing en restauratie van dit belangrijk deel van Damme is een unieke kans om deze historische omgeving te revitaliseren en blijvend op de kaart te zetten.”