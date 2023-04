Per 2 kinderen is er 1 opvangplaats in West-Vlaanderen, toch hoogste score

Het aantal formele opvangplaatsen voor baby's en peuters is in de Vlaamse Gemeenschap vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. In West-Vlaanderen waren er 16.771 plaatsen voor 33.062 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Dat het al een tijdje niet goed gaat met het aantal kinderopvangplaatsen in ons land, is algemeen geweten. Maar cijfers van het Agentschap Opgroeien tonen dat nu ook aan. In het Vlaamse Gewest waren er in 2022 iets meer dan 86.000 beschikbare opvangplaatsen voor ongeveer 196.000 baby's en peuters. Dat geeft 44 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.

In West-Vlaanderen ging het om 16.771 opvangplaatsen voor iets meer dan 33.000 baby's en peuters. Dat komt neer op 51 plaatsen per 100 kinderen, of 1 plaats per 2 baby's.

Hooglede: meeste kinderopvangplaatsen

Hoewel dat cijfer dus daalt, scoort West-Vlaanderen, samen met Oost-Vlaanderen en regio Leuven het best qua aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen.

De meeste kinderopvangplaatsen per 100 kinderen bij ons vind je in Hooglede: 80,5 plaatsen voor 100 kinderen. Het laagste cijfers moeten we in Moorslede zoeken: amper 24 plaatsen voor 100 baby's en peuters.

Bekijk hier hoeveel plaatsen er zijn in jouw gemeente per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar.

