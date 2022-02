2 miljoen extra huursubsidies voor West-Vlaamse scholen

De nood aan nieuwe schoolgebouwen blijft hoog. Heel wat scholen moeten noodgedwongen ruimtes huren. Ze krijgen daarvoor in West-Vlaanderen meer dan twee miljoen extra huursubsidies.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, lanceert sinds 2016 jaarlijks een oproep waarbij scholen een huursubsidie kunnen aanvragen om een gebouw te huren. De zesde oproep werd gelanceerd in maart 2021. In totaal werd 6,4 miljoen euro aan nieuwe huursubsidies toegekend aan 87 projecten.

Één derde van subsidies naar West-Vlaamse schoolgebouwen

Ongeveer één derde van dit bedrag gaat naar West-Vlaamse scholen. In West-Vlaanderen werd voor 2.080.829,82 euro huursubsidies toegekend aan 30 huurprojecten. De gehuurde schoolgebouwen zullen plaats bieden aan 5.279 leerlingen. In totaal werden met de huursubsidies 1.279 nieuwe klasplaatsen gecreëerd.

Het grootste subsidiebedrag gaat naar het Centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) in Kortrijk. Zij kregen 335.520 euro huursubsidies. De overige bedragen gaan naar scholen in het basis- en secundair onderwijs.

“West-Vlaamse scholen die nood hebben aan extra capaciteit zullen ook in 2022 kunnen rekenen op steun van de Vlaamse Overheid”, verzekert Vlaams Volksvertegenwoordiger Brecht Warnez die de cijfers opvroeg. “De eerstvolgende subsidieoproep zal plaatsvinden in juni 2022.”