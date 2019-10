2 uitzonderlijke ratelslangen in Zoo-serpentarium

Twee ratelslangen, begin oktober gevonden in een bos in Namen, krijgen permanent onderdak in het ZOO-serpentarium in Blankenberge.

De reptielenzoo in Blankenberge neemt de dieren over van het Natuurhulpcentrum (NHC) in Opglabbeek. “Ze verrijken onze collectie”, zegt operationeel coördinator Marnick Croes. “Het zijn twee speciale exemplaren. Eentje is een albino met rode ogen, de andere heeft als gele slang uitzonderlijk zwarte ogen.”

Levensgevaarlijk

De twee ratelslangen hebben er intussen al een heel avontuur op zitten. Begin oktober vond de brandweer ze in een bos in Namen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, stuurden ze een paar foto’s naar een slangenspecialist. Die waarschuwde de brandweermannen meteen. Het ging om twee uiterst gevaarlijke Texaanse ratelslangen. De dieren waren in een glazen bak gedumpt maar gedeeltelijk uit het gebarsten, glazen terrarium gekropen. “Gelukkig was het een koude dag en dan zijn de warmbloedige dieren minder actief”, legt Marnick Croes uit. “Stel dat ze waren gedumpt op een warme dag in juli, dan zouden ze de bossen in gekronkeld zijn. Een beet van zo’n slang is levensgevaarlijk. Zeker voor een kind met een lager lichaamsgewicht. Men verwacht die slangen ook niet in België. Ze komen alleen in de natuur voor in Noord-Amerika. Indien men het dier niet kan determineren, zou je denken gebeten te zijn door een inheemse adder.”

Croes vermoedt dat de gifslangen zonder vergunning gehouden werden en dat de eigenaar ervan af wilde. “Zo’n dingen gebeuren wel vaker als een gezinssituatie verandert en er bijvoorbeeld een kind bijkomt. In zo’n situatie raad ik aan de dieren af te geven in een gespecialiseerd dierencentrum. Dat zal ze opvangen zonder vragen te stellen. Nu zijn er nodeloos mensen in gevaar gebracht. Gelukkig vond de brandweer deze slangen en slaagde die erin om de dieren veilig in een transportbox naar een beveiligde afdeling in het Natuurhulpcentrum te krijgen.”

In prima conditie

De twee slangen doen het erg goed in ZOO-Serpentarium. “Ze eten goed. Dat is een belangrijke indicator bij slangen”, gaat Croes verder. “Het is moeilijk in te schatten hoe oud de dieren zijn. Want een slang kan erg snel groeien als je hen veel voedert.” Croes is er zo goed als zeker van dat ze in gevangenschap geboren zijn. “In Nederland en Duitsland zijn er reptielenbeurzen waar gifslangen zonder problemen gekocht kunnen worden.”

Verrijking voor collectie

De dieren blijken iets groter dan aanvankelijk gemeld en daarom bood ZOO-Serpentarium aan ze op te vangen. “Ze passen perfect bij de oudere ratelslang die ZOO-Serpentarium al heeft. De slangen zijn ongeveer 70cm en 45cm lang”, gaat Croes verder. “Na een tijdje in quarantaine om te rusten en om het mestonderzoek af te wachten, mogen ze nu in het grote terrarium voor de schermen. Bezoekers kunnen hen bewonderen.” Ze zijn allebei geel, terwijl de meeste ratelslangen grijs en wit zijn. De ene is bovendien albino en heeft rode ogen. De andere is leucistic. Dat wil zeggen dat het dier gedeeltelijk aan pigmentverlies lijdt en daardoor zwarte ogen heeft. “Ook dat is een kleurafwijking voor deze soort. Het gaat dus om twee bijzondere exemplaren.”